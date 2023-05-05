Радимов рассказал, как московским командам превзойти «Зенит»

Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что нужно поменять московским клубам, чтобы превзойти петербуржцев.

«Нужно очень многое менять. В двух словах и не скажешь. Можно поменять эмблему клуба на «Зенит», ха-ха. Тогда, может быть, что-то изменится. Но мне не хотелось бы, чтобы в ближайшее время прекратилась серия чемпионства «Зенита», — приводит Sport24 слова Радимова.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко за 25 туров. Петербургская команда опережает идущий вторым «Ростов» на 11 очков, «Спартак» — на 12.