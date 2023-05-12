Радимов рассказал, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал доминирование петербургского клуба в РПЛ.

«Нет интриги в чемпионате, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все. Другим нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих. Понятно, что все хотят равняться на лидера», — приводит слова Радимова Sport24.

В матче 26-го тура против московского «Спартака» (3:2) команда Сергея Семака завоевала чемпионский титул в пятый раз подряд.

Следующий матч «Зенит» проведет дома против «Краснодара» завтра, 13 мая. Начало игры — в 16:30 по мск.