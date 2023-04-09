Радимов: «Все мы ждем, как Дзюба отпразднует гол «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в 22-м туре РПЛ.

«Будет бомба-матч — Дзюба против «Зенита». Не «Локомотив» против «Зенита», не Галактионов, Глушенков и Пиняев, а именно Дзюба. Я думаю, что будет ничья с голами и Дзюба забьет. И мы все ждем, как он его отпразднует — перед скамейкой, перед телекамерами, перед болельщиками — я не знаю, к кому он побежит. Ну а «Зенит» будет играть в свою игру и точно не проиграет. В то же время «Локо» имеет свои козыри. Так что, повторюсь, будет ничья, которая устроит всех. Как бы игра ни сложилась, нас ждет замечательный матч, а расписывать сейчас можно все что угодно», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Игра пройдет 9 апреля в Москве. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Дзюба перебрался в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. С 2015 по 2022 годы форвард выступал за «Зенит».