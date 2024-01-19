Радимов рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать из РПЛ в европейские клубы

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать из РПЛ. Он считает, что если есть шанс уйти в команду, в которой будешь прогрессировать, то стоит поехать.

«Нужно ли уезжать, если есть предложение из топ-5, Португалии, Бельгии или Голландии? Думаю, да, чтобы прогрессировать. Я бы не уехал в Испанию сразу. Я бы поехал в Голландию или Бельгию в хороший клуб, чтобы адаптироваться», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Будучи футболистом, Радимов играл за испанский клуб «Реал Сарагоса», где выступал почти пять лет, а в 2001 году перешел в болгарский «Левски». В 2002 году он вернулся в Россию, подписав контракт с «Крыльями Советов».

На данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.