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Сегодня, 15:00

Радимов считает, что Абаскаль не держится за свое место в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о расстановках в «Спартаке».

«Сейчас Абаскаль наконец-то убрал Денисова, который не соответствует амплуа крайнего защитника, это тяжелый футболист, а на фланге должны играть легкие. То есть к 14-му туру тренер наконец определился с игроками, которые должны выходить на поле. Например, точно должен играть Пруцев, Литвинов в середине поля, Чернов сыграл классный матч, почему бы не оставить его в составе? Другое дело, что поначалу Абаскаль делал атмосферу в команде очень хорошей, а сейчас, через год, якобы из-за травмы не играет Джикия. Так он и до травмы не играл. Соболева воспитывают из-за того, что он не ходит на завтраки. Литвинова какое-то время не выпускалрадри. Одним словом, тренер сейчас не дорожит, не держится за свое место. Получится — хорошо, не получится — ну, поеду дальше... Не горит он сейчас желанием так, как вначале», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

12 ноября «Спартак» встретится с «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

После 14 туров красно-белые идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. У «Ростова» 17 очков и 11-я позиция.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-abaskal-ne-derzhitsya-za-svoe-mesto-poluchitsya-horosho-ne-poluchitsya-nu-poedu-dal-she/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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