Радимов считает, что Абаскаль скоро возглавит «Химки»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов пошутил, в каком клубе продолжит карьеру экс-главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль, недавно уволенные из «Гранады».

— Испанцы — чемпионы Европы, олимпийские чемпионы. Если у тренера шесть туров не получилось — до свидания. Но сейчас, как я понимаю, Абаскаль поедет в «Химки»... Или куда-то еще в Россию. Он же не просто так приехал в Москву. Где ему в Испании такие деньги заплатят? Нигде. А в «Химках» он сейчас придет, сменит своего соотечественника, у которого уже пять или шесть туров команда забить не может. И там Артига говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека — работать невозможно. А Абаскаль придет и скажет: а я могу, давайте, я буду тренировать, — сказал Радимов «РБ Спорт».

Под руководством Абаскаля в шести матчах «Гранада» набрала 6 очков и опустилась 14-е место. После отставки испанец приехал в Москву и посетил матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». После этого он выложил видео с прогулеи по центру столицы.

После 9-ти туров РПЛ «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.