Радимов считает, что Андрей Мостовой может вернуться в стартовый состав «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы полузащитника петербуржцев Андрея Мостового попасть в стартовый состав.

В матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) Мостовой забил гол на 88-й минуте матча, принеся своей команде ничью.

«Наверное, вистов в этом плане Мостовой добавил себе, вышел он довольно-таки здорово. Я думаю, что это должно добавить, во-первых, ему самому уверенности. Хотя Семак и так на него рассчитывал. Мы помним такие истории, что он во многих чемпионатах не попадал в состав, а потом становился твердым игроком старта. Поэтому тут такая история. Понятно, что травмы других помогут Мостовому вернуться в состав. Я думаю, что матч со «Спартаком» он начнет в старте», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

26-летний Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне РПЛ-2023/24 он провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.