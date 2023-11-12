Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Радимов считает, что легионеры «Рубина» поняли российский чемпионат и требования Рахимова

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кого считает фаворитом в матче 15-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин».

«Я думаю, «Рубин» здесь явный фаворит. «Сочи», если есть пространство впереди, они могут создать, но я сильно сомневаюсь, что «Рубин» им это пространство даст. Да и те иностранцы, которые пришли в команду «на флажке», начинают понимать, что такое наш чемпионат, требования Рахимова. Отсюда и другие результаты», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч между командами пройдет 12 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 14 туров «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками. У «Сочи» 10 очков и 16-я строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-legionery-rubina-nakonets-ponyali-nash-chempionat-i-trebovaniya-rahimova/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
0
Читайте также
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
Биография Вячеслава Борщева: русский парень переехал в США и танцует после побед в UFC
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Пушков указал на уничтожение Рамасвами настроенной против РФ Хейли на дебатах
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Масалитин считает, что Карпин запредельно настроит «Ростов» на матч со «Спартаком»
В «Ахмате» заявили, что решение по будущему Ромащенко примет президент клуба
Миссия «подбить Абаскаля». «Сбитый летчик» наносит ответный удар по «Спартаку»? Мнение Егорова
Миллер о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Лев прыгнул, Бык отскочил»
Орлов: «Краснодару» нужно усиление. Кади не смог полноценно заменить Кривцова»
«Краснодар» не просто выстоял против «Зенита». «Быки» доказали, что достойны золота РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что «Динамо» обыграет «Оренбург»

РПЛ: «Спартак» — «Ростов», «Динамо» — «Оренбург» и другие матчи 15-го тура