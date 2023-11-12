Радимов считает, что легионеры «Рубина» поняли российский чемпионат и требования Рахимова

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кого считает фаворитом в матче 15-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин».

«Я думаю, «Рубин» здесь явный фаворит. «Сочи», если есть пространство впереди, они могут создать, но я сильно сомневаюсь, что «Рубин» им это пространство даст. Да и те иностранцы, которые пришли в команду «на флажке», начинают понимать, что такое наш чемпионат, требования Рахимова. Отсюда и другие результаты», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч между командами пройдет 12 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 14 туров «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками. У «Сочи» 10 очков и 16-я строчка.