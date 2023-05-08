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Сегодня, 10:33

Радимов считает, что ошибка Селихова изменила ход матча «Зенит» — «Спартак»

Алина Савинова
Голкипер "Спартака" Александр Селихов.
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ошибку вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ между петербургской и московской командами (3:2).

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо забил гол на 13-й минуте встречи после того, как Селихов неудачно выбил мяч, попав в ногу бразильскому игроку.

«Ошибка Селихова изменила ход встречи. Потому что «Спартак» выглядел нормально, уверенно вошел в игру, а «Зенит» практически ничего не создавал. Но привозить такие мячи в таких матчах не имеет права вратарь такого уровня как Селихов. А он голкипер хорошего уровня. При этом «Зенит» нервничал даже после этого курьезного гола, команде очень хотелось приблизить чемпионство, которое было совсем рядом. И петербуржцы отошли от своей игры, да даже Семак признал, что не выглядели так, как могли бы выглядеть», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

После победы над красно-белыми «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 13 очков. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-oshibka-selihova-izmenila-hod-vstrechi/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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