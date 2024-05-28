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Сегодня, 05:58

Радимов: «У «Пари НН» шансов никаких, «Уралу» легко не будет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы «Урала» и «Пари НН» остаться в РПЛ после стыковых матчей.

— Вообще не вижу шансов у «Пари НН» никаких, — приводит слова Радимова «РБ Спорт». — Я посмотрел Тулу, специально посмотрел матч предпоследнего тура. Они играли дома, выиграли 1:0 у «Акрона», кажется, в предпоследнем туре. И по игре, по качеству игры Нижнего и Тулы, Нижний должен вылетать.

— А «Урал»?

— «Урал» все-таки по подбору исполнителей посильнее. Не значит, что будет легко, но «Урал» посильнее. А вот что касается Нижнего, Нижний должен вылететь и все. И больше того, я скажу, Нижний заслужил этот вылет.

«Урал» в стыковых матчах сыграет с «Акроном», «Пари НН» встретится с «Арсеналом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-u-pari-nn-shansov-nikakih-uralu-legko-ne-budet/
Владислав Радимов
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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