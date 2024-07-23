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Сегодня, 20:47

Радимов считает, что при Николиче ЦСКА будет играть в более атакующем стиле

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча армейцев с «Ростовом» в 1-м туре РПЛ (0:0).

«Хорошая получилась игра, двух хороших команд. «Ростов», мне кажется, в каких-то моментах был даже посильнее. Но я думаю, все еще добавят по ходу сезону. Что касается ЦСКА, то изменения при Николиче уже заметны — я думаю, при нем армейцы будут играть в более атакующем стиле. Владимир Федотов был более прагматичным. Хотя и то, и то имеет право на существование», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН». Ростовчане днем ранее на выезде сыграют против «Крыльев Советов».

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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