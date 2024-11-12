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Сегодня, 12:50

Радимов считает, что прошлогодний «Краснодар» ни за что бы не спас ничью в Казани

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «Рубин» забрал очки у «Краснодара» (1:1).

«Рубин» играл осторожно, надежно. И пытался ошеломить с начала матча «Краснодар», что им и удалось. Они завладели инициативой, атакой. Могли забивать и забили. Для начала скажу, что прошлогодний «Краснодар» ни за что бы не спас здесь ничью и ни за что бы не стремился к победе. Было бы без шансов. Этот же «Краснодар», по нему видно, у них жажда победы. Они знают, что делать, они создали уйму моментов. Первый тайм, честно говоря, конечно, не сложился у них нормально, они были не похожи на себя, но здесь и заслуга «Рубина», наверное, да. Но второй тайм — это был «Краснодар» высокого уровня, который здорово и заслуженно добился ничьей и мог и выиграть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам первого круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 37 очками, опережая на один балл «Зенит». «Рубин» находится на 7-м месте, имея в активе 19 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
РПЛ

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