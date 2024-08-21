Радимов считает, что Пятибратов не справится в «Факеле»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от выступления «Факела» под руководством Дмитрия Пятибратова.

«Я не думаю, что Пятибратов справится. Совершенно другая история, чем в прошлый его заход. Да и матч со «Спартаком» это показал. «Факел» попытался действовать точно так же, как в матче прошлого сезона, когда выиграл у «Спартака» 2:0, но, получив гол в самом начале, совсем развалился. Поэтому я не думаю, что у Пятибратова что-то может получиться, ведь качественный подбор футболистов «Факела», к сожалению, не позволяет рассчитывать на многое в этом случае», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Факел» объявил о возвращении Пятибратова 13 августа. Он сменил на посту главного тренера воронежцев Игоря Черевченко. 18 августа команда уступила «Спартаку» (0:3) в матче 5-го тура РПЛ.