Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:56

Радимов считает, что Пятибратов не справится в «Факеле»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от выступления «Факела» под руководством Дмитрия Пятибратова.

«Я не думаю, что Пятибратов справится. Совершенно другая история, чем в прошлый его заход. Да и матч со «Спартаком» это показал. «Факел» попытался действовать точно так же, как в матче прошлого сезона, когда выиграл у «Спартака» 2:0, но, получив гол в самом начале, совсем развалился. Поэтому я не думаю, что у Пятибратова что-то может получиться, ведь качественный подбор футболистов «Факела», к сожалению, не позволяет рассчитывать на многое в этом случае», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Факел» объявил о возвращении Пятибратова 13 августа. Он сменил на посту главного тренера воронежцев Игоря Черевченко. 18 августа команда уступила «Спартаку» (0:3) в матче 5-го тура РПЛ.

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
5
Обсудить
Читайте также
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
Тренер «Вашингтона» Карбери уверен: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в новом сезоне
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов — об игре «Спартака»: «Нравится, что, даже забив один мяч, они не заканчивают играть»

Кечинов считает, что настоящий уровень «Спартака» станет ясен в игре с «Зенитом»