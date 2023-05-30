Радимов считает, что «Ростов» провел успешный сезон

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал причины успеха «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

«Я бы не мог поверить в начале сезона, что «Ростов» может попасть даже в первую пятерку РПЛ. В чем феномен этой команды? Заслуга Карпина здесь есть, плюс хорошая работа всего тренерского штаба. А так, там играют талантливые пацаны, которым нужно было поверить в себя. Они это сделали и это заслуга тренерского штаба. Сезон для «Ростова» успешен уже, даже если команда не займет призовые места. Но, когда 29 туров борешься за медали, а в 30-ом их не получаешь, то, конечно, осадок останется», — цитирует Радимова Metaratings.ru.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре желто-синие сыграют против ЦСКА. Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.