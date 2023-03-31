Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:48

Радимов считает, что «Ростов» способен побороться за чемпионство с «Зенитом»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Торпедо».

«Новый тренер — это всегда новый импульс и возможность добиться результата, но я не думаю, что с таким составом «Торпедо» что-то сможет изменить. Тогда им надо на каждый из оставшихся матчей нового тренера назначать (смеется). Тут «Ростов» — однозначный фаворит. И такие матчи должен выигрывать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также эксперт ответил на вопрос о чемпионской гонке.

«Да, тихо-тихо, а уже вторые. А вот посмотрите: сейчас они обыграют «Торпедо», а «Зенит» вдруг не обыграет «Урал», то расстояние уже будет пять очков. Потом «Зенит» играет с «Локо», который набрал ход... И может не победить. А «Ростов» может вновь выиграть. И уже расстояние сократится всего на одну игру. И потом у них очная встреча в Ростове... Так что до конца чемпионата произойти может все что угодно», — сказал Радимов.

Матч пройдет 2 апреля в Ростове-на-Дону. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. После 20 туров автозаводцы занимают последнее, 16-е, место в РПЛ, имея в своем активе 10 очков. «Ростов» с 41 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Радимов считает «Динамо» фаворитом матча против «Сочи»
Бушманов: «Спартаку» точно нужен новый центральный защитник, в обороне нет надежности»
Масалитину хотелось бы, чтобы «Спартак» навязал борьбу «Зениту» в РПЛ
Гаврилов — о матче «Спартака» против «Ахмата»: «Победить можно только коллективной игрой»
Мендес вернулся в расположение ЦСКА
Денисов — о судействе в матчах «Спартака»: «Главное — последовательность»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денисов: «Идея уехать в Европу присутствует — не мечта, но что-то около того»

Денисов: «Закрыть Клаудиньо? Это уже прошлое, спекшаяся тема»