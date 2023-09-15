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Сегодня, 15:54

Радимов считает, что с новичками в составе «Динамо» будет смотреться совершенно по-другому

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Пари НН».

«Это будет очень тяжелый матч, очень тяжелый. В этой игре мы ждем на поле динамовских новичков в стартовом составе. Думаю, с ними команда будет смотреться совершенно по-другому. Нижний в последнее время показывает неплохие результаты, но все равно их первостепенная задача — не попасть в зону стыков. Так что «Динамо», конечно, фаворит. Да и если «Динамо» обыгрывает «Зенит» на выезде, то обязано побеждать дома «Пари НН», чтобы за что-то бороться. Хватило ли Личке двухнедельной паузы, чтобы вписать новичков в состав? Думаю, для их футбола — вполне. Личка — умный тренер. А еще физически сейчас «Динамо» должно быть готово очень хорошо, потому что нагрузки снизили, игровая практика у всех есть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 15 сентября в Москве и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-s-novichkami-v-sostave-dinamo-budet-smotret-sya-sovershenno-po-drugomu/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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17.09 19:00
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