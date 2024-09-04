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Сегодня, 16:16

Радимов считает, что Соболев должен понимать уровень конкуренции в «Зените»

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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах нападающего Александра Соболева в составе команды.

«Соболев должен понимать, что если в «Спартаке» его место было незыблемо, то здесь очень сильно надо потрудиться. Вот он куплен для обоймы, а дальше выигрываешь место — играешь, не выигрываешь — не играешь. Таранный типаж ему поможет? А может, и наоборот, сыграет против него. Когда под тобой играют техничные футболисты и хотят на третьего разыграть что-то тонкое, то может и хуже быть. Это покажет только жизнь.

То, что Соболев умеет играть в футбол в РПЛ, мы видели. Когда он в форме и без скандалов. То, что ему будет сложно из-за того, что болельщики не примут, мы тоже видели. Комментарии почитайте. Огромный плюс для него, что «Вираж» не ходит на стадион. Ему пришлось бы гораздо сложнее«, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Владислав Радимов
ФК Зенит
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