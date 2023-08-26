Радимов: «Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о результатах «Спартака» в последних матчах.

В субботу, 26 августа красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) в игре 6-го тура РПЛ. После серии из 5 побед во всех турнирах на старте сезона-2023/24 «Спартак» в трех последних встречах дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

«Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле? Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже!

Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», — написал Радимов в своем Telegram-канале.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

26 августа генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после ничьей с «Ахматом» заявил, что последние результаты команды не сказываются на доверии руководства клуба к Абаскалю.