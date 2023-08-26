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РПЛ

26 августа, 23:50

Радимов: «Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение»

Радимов считает, что тренер «Спартака» Абаскаль хочет добиться увольнения
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о результатах «Спартака» в последних матчах.

В субботу, 26 августа красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) в игре 6-го тура РПЛ. После серии из 5 побед во всех турнирах на старте сезона-2023/24 «Спартак» в трех последних встречах дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

«Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле? Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже!
Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», — написал Радимов в своем Telegram-канале.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

26 августа генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после ничьей с «Ахматом» заявил, что последние результаты команды не сказываются на доверии руководства клуба к Абаскалю.

Источник: Telegram-канал Владислава Радимова
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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