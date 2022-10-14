Радимов считает, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы, если «Нижний» откроет счет в матче

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча между петербургской командой и «Нижним Новгородом» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Не думаю, что с «Зенитом» в Нижнем может случиться что-то подобное, что произошло в прошлом туре в Воронеже. Хотя бы потому, что поле там точно лучше. Так что на качество газона скидки не будет. Два раза подряд терять очки на выезде зенитовцам несподручно. «Зенит», конечно же, фаворит. Хотя «Нижний Новгород» в этом году играет в довольно неплохой футбол. На самом деле многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Если Нижний откроет счет, как «Факел», то у петербуржцев могут возникнуть проблемы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Он также предположил, что «Нижний» не будет раскрываться в матче с «Зенитом». По его словам, «Оренбург» уже попытался сыграть в открытый футбол с командой из Санкт-Петербурга, и все помнят, чем закончился этот матч (8:0).

16 октября «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 13-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 (мск).

«Зенит» идет на первом месте турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Нижний Новгород» занимает 10-е место (13 очков).