Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:05

Радимов считает, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы, если «Нижний» откроет счет в матче

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча между петербургской командой и «Нижним Новгородом» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Не думаю, что с «Зенитом» в Нижнем может случиться что-то подобное, что произошло в прошлом туре в Воронеже. Хотя бы потому, что поле там точно лучше. Так что на качество газона скидки не будет. Два раза подряд терять очки на выезде зенитовцам несподручно. «Зенит», конечно же, фаворит. Хотя «Нижний Новгород» в этом году играет в довольно неплохой футбол. На самом деле многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Если Нижний откроет счет, как «Факел», то у петербуржцев могут возникнуть проблемы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Он также предположил, что «Нижний» не будет раскрываться в матче с «Зенитом». По его словам, «Оренбург» уже попытался сыграть в открытый футбол с командой из Санкт-Петербурга, и все помнят, чем закончился этот матч (8:0).

16 октября «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 13-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 (мск).

«Зенит» идет на первом месте турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Нижний Новгород» занимает 10-е место (13 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-esli-pari-nn-zab-et-pervy-m-v-matche-s-zenitom-u-peterburzhtsev-mogut-vozniknut-problemy/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Радимов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Руслан Литвинов рассказал о настрое на дерби с ЦСКА
Губерниев — о предстоящем дерби: «Нужно конкурировать с «Зенитом» — ЦСКА, и «Спартак» может это сделать»
Губерниев поддержал Нагорных в качестве председателя совета директоров «Локомотива»
Гаджиев об исходе московского дерби: «2:1 в пользу «Спартака», когда я на стадионе — клуб не проигрывает уже год»
Павлюченко считает, что вся игра «Спартака» зависит от Промеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Экс-глава РЖД Фадеев покинул совет директоров «Локомотива»

Руслан Литвинов рассказал о настрое на дерби с ЦСКА