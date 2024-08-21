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Сегодня, 10:07

Радимов считает, что «Зенит» потерял игровой ритм в матче с «Химками»

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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал матч команды с «Химками» в 5-м туре РПЛ (1:1).

По итогам встречи с подмосковным клубом петербуржцы впервые потеряли очки и пропустили первый гол с начала сезона.

«Потеря Вендела, конечно, сказалась. Вендел — ключевой игрок в схемах Семака. Вспомним, когда уходили Малком и Кузяев, Семак тоже долго перестраивал команду. Конечно же, для любой команды потеря Вендела, как ключевого футболиста, не может не сказаться. И дальше, в тот момент, когда «Зенит» становился лучше на поле, это стало заметно, что он уже сильно прессинговал, высоко загнал «Химки» в штрафную и казалось, что вот-вот гол произойдет, в этот момент травму руки получил Глушенков. И пришлось совсем перестраиваться. Понятно, что Глушенков и Вендел для нашего чемпионата — одни из лучших футболистов. И когда ты теряешь одновременно двоих, то, конечно же, сложнее.

Не говорю, что остальные хуже выходят. Просто, во-первых, понятно, что в атакующем плане ниже уровень. А второе — что у тех, кто выходит на замену, нет игрового ритма. Получилась такая скомканная история. И в этот момент «Химки» как раз выровняли игру, как мне кажется, отодвинули ее от своих ворот. А потом, в начале второго тайма, когда еще забили гол, им стало еще легче играть. И, конечно, вскрывать их в таких условиях было гораздо сложнее», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет 24 августа дома против «Спартака» в рамках 6-го тура РПЛ. «Химки» с 5 очками находятся на 9-м месте.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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