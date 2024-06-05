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Сегодня, 11:51

Радимов считает, что «Зенит» провел худший из чемпионских сезонов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление команды в минувшем сезоне.

«Это был худший из шести чемпионских сезонов «Зенита» по качеству игры. Потому что мы привыкли к тому, что «Зенит» за несколько туров до конца уже выигрывал чемпионат, правильно? А здесь вдруг до последнего борьба…

Но, объективности ради, голы давались «Зениту» тяжело. Я связываю это с тем, что ушли Малком и Кузяев. Один давал очень много движения, а другой, конечно же, футболист для нашего чемпионата прямо космического уровня», – цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Зенит» в заключительном туре РПЛ обыграл «Ростов» (2:1) и сумел в шестой раз подряд стать чемпионом России. Также команда Сергея Семака выиграла FONBET Кубок России, победив «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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