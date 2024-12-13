Радимов: «Зенит» уже стал символом Петербурга — наряду с ростральными колоннами, разведенными мостами...»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на информацию о том, что 2025 год в Санкт-Петербурге официально посвятили этой футбольной команде.

— Я думаю, что «Зенит» заслужил это своими результатами. И вообще, «Зенит» уже стал, наверное, символом города — наряду с ростральными колоннами, разведенными мостами... Это часть города. Сто лет, я думаю, сам бог велел отпраздновать.

В следующем году «Зенит» отметит 100 лет с момента основания клуба. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год в городе официально станет годом «Зенита». Это первый случай в истории страны, когда в одном из регионов посвящают год футбольной команде.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.