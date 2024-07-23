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Сегодня, 19:19

Радимов считает «Пари НН» самой слабой командой РПЛ

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал самую слабую команду Российской премьер-лиги после просмотра матчей первого тура.

«Из всех команд РПЛ самая слабая сейчас — это «Пари НН». Они вообще не понимают, что делают на поле. Вообще не вижу никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном, в обороне ничего не поменялось, нет никакого баланса в игре. Зачем играть высоко действовать в обороне, если защитники медленные, а полузащита не успевает добегать на помощь? Я не вижу в этом смысла», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Как отметил специалист, качество футболистов оборонительной линии просто не позволяет играть так, как хочет главный тренер. И в каждом матче таким образом можно пропустить по три-четыре мяча.

«Пари НН», конечно, необходимо усиление. Потому что, если они этого не сделают, то им в этом сезоне прямая дорога на вылет», — резюмировал Радимов.

В 1-м туре РПЛ «Пари НН» уступил на своем поле «Рубину» со счетом 2:4. В следующем матче нижегородцы дома сыграют с ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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