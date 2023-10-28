Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:28

Радимов считает «Ростов» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Ростова» с «Локомотивом».

«Тут интрига — в Ростов приезжает Дзюба, который весной сделал там хет-трик. Я думаю, здесь опять будет очень принципиально. «Ростов» в прошлом туре победил совершенно заслуженно — и по скоростям, и по самоотдаче, и по всему. А глядя на последние матчи «Локомотива», несмотря на то, что он идет наверху, можно сказать о том, что запаса прочности команде не хватает. Плюс — не самый простой переезд для «Локо» на эту игру с учетом логистических проблем, так что «Ростов» в этом матче все же фаворит. Это не тот «Локомотив», что был весной, когда действительно хорошо выглядел», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 12 туров «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-loko-ne-hvataet-zapasa-prochnosti-rostov-v-e-toj-vstreche-favorit/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
Обсудить
Читайте также
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
Ислам Махачев оплатил обед тренеру Волкановски, хотя тот называл самбо фейком
Власти подтвердили обнаружение тела массового убийцы из штата Мэн
Newsweek: отказ Венгрии и Словакии в помощи Киеву стал ударом для Зеленского
Опять двойка: рост ключевой до 15% заморозит рынок ипотеки на вторичку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Билялетдинов назвал «Факел» неудобным соперником для «Спартака»
Горшков призвал игроков «Зенита» быть во всеоружии в матче с «Ахматом»
Тихонов не исключает крайне результативную ничью в матче «Ростова» и «Локомотива»
Деменко считает, что игроки «Зенита» позволяют себе вальяжность
«Факел» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
Рахимов заявил, что во втором тайме «Рубин» заслужил победу над «Балтикой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что игроки «Зенита» позволяют себе вальяжность

Тихонов не исключает крайне результативную ничью в матче «Ростова» и «Локомотива»