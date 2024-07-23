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Сегодня, 21:02

Радимов: «Краснодар» поборется за тройку, насчет конкуренции с «Зенитом» за чемпионство — сомневаюсь»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о перспективах «Краснодара» в новом сезоне РПЛ и возвращении в команду Федора Смолова.

«Смолов молодец, но понятно, что в таком возрасте отличаться мобильностью не будешь. «Краснодару» надо ждать возвращения Кордобы — он один из сильнейших игроков РПЛ. Но ходят слухи, что он может и не вернуться... В целом я думаю, что за тройку «Краснодар» поборется, насчет конкуренции с «Зенитом» за чемпионство — сильно сомневаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Следующий матч «быки» проведут против «Динамо» из Махачкалы 28 июля.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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