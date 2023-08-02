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Сегодня, 22:20

Радимов сравнил потерю Малкома для «Зенита» с уходом Месси из «Барселоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»? Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона — конечно, ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике. Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определённое время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу», — приводит слова Радимова RT.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе 26-летнего бразильца 26 июля. Малком подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2027 года. Сообщалось, что «Зенит» получил за него 60 миллионов евро.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1182815-ardimov-malkom-zenit-uhod
Владислав Радимов
Лионель Месси
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
ФК Зенит
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