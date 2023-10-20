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Сегодня, 12:57

Радимов: «У «Краснодара» есть шансы в чемпионской гонке, но «Зенит» — явный фаворит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Для «Краснодара» основной конкурент — «Зенит» сейчас. «Краснодар» же лидер и имеет шансы в отличие от Самары. «Крылья Советов» все-таки более молодая команда, которая лидеров отпускает. «Краснодар» — довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но «Зенит» — более явный фаворит», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

«Зенит» после 11 матчей занимает 3-е место, имея в активе 20 очков. «Краснодар» с 27 очками — на 1-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/radimov-u-krasnodara-est-shansy-v-chempionskoi-gonke-no-zenit-yavnyi-favorit-296744/
Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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