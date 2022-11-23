Радимов убежал от журналистов после вопроса о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отказался отвечать на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

— Когда вас ждать в РПЛ? Связывались ли с вами из «Нижнего Новгорода»?

— Ребят, я побежал.

Радимов тренировал «Зенит-2» с 2013 по 2017 и с 2018 по 2022 год. В начале октября специалист покинул свой пост, но остался в клубе на должности советника по развитию молодежного футбола.

Ранее Михиал Галактионов оставил пост главного тренера «Нижнего Новгорода» и ушел в «Локомотив».