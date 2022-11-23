Радимов убежал от журналистов после вопроса о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

23 ноября, 17:52
Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отказался отвечать на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».
— Когда вас ждать в РПЛ? Связывались ли с вами из «Нижнего Новгорода»?
— Ребят, я побежал.
Радимов тренировал «Зенит-2» с 2013 по 2017 и с 2018 по 2022 год. В начале октября специалист покинул свой пост, но остался в клубе на должности советника по развитию молодежного футбола.
Ранее Михиал Галактионов оставил пост главного тренера «Нижнего Новгорода» и ушел в «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования