Радимов уверен, что «Урал» может доставить проблемы «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал».

«Урал», безусловно, может доставить «Зениту» проблемы на «Газпром Арене». Петербуржцы не смогли выиграть последние три матча, включая товарищескую игру в Турции. Да и «Химки» до этого обыграли на последней минуте... А «Урал» — команда крепкая, которая может доставить неприятности. Просто не будет, но не надо себя и обманывать — «Зенит» все равно фаворит, лидер чемпионата, играет на своем поле.

Не кажется ли, что бесконечное повторение мантры «Зенит — фаворит» иногда играет злую шутку с командой? Ну а как говорить, если это лидер чемпионата, без пяти минут чемпион страны. И играет на своем поле с «Уралом». Говорить, что «Урал» — фаворит? Нет, конечно", — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 1 апреля. Начало запланировано на 19.00 по московскому времени.