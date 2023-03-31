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Сегодня, 11:16

Радимов уверен, что «Урал» может доставить проблемы «Зениту»

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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал».

«Урал», безусловно, может доставить «Зениту» проблемы на «Газпром Арене». Петербуржцы не смогли выиграть последние три матча, включая товарищескую игру в Турции. Да и «Химки» до этого обыграли на последней минуте... А «Урал» — команда крепкая, которая может доставить неприятности. Просто не будет, но не надо себя и обманывать — «Зенит» все равно фаворит, лидер чемпионата, играет на своем поле.
Не кажется ли, что бесконечное повторение мантры «Зенит — фаворит» иногда играет злую шутку с командой? Ну а как говорить, если это лидер чемпионата, без пяти минут чемпион страны. И играет на своем поле с «Уралом». Говорить, что «Урал» — фаворит? Нет, конечно", — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 1 апреля. Начало запланировано на 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-ural-krepkaya-komanda-kotoraya-sposobna-dostavit-zenitu-nepriyatnosti/
Владислав Радимов
Футбол
ФК Зенит
ФК Урал
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