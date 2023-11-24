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Радимов: «Не вижу проблемы в кадровых потерях «Зенита», петербуржцы обыграют «Сочи» на 100 процентов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о потерях сине-бело-голубых перед матчем 16-го тура РПЛ с «Сочи».

«Что касается потерь «Зенита» перед игрой с «Сочи», о которых рассказал накануне Семак, то вместо Кассьерры сыграет Сергеев, соответственно, «Зенит» изменит тактику. Мантуана вообще много кто может заменить. Поэтому я не вижу проблемы вообще никакой — у команды хорошая скамейка. Ну и в принципе дома против последней команды чемпионата я даже не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет. Кто-то может давать 50%, 70% или даже 99% на победу. Но нет — это 100%. «Зенит» на голову сильнее «Сочи» — по составу, по уверенности, по таблице. А «Сочи» со своими кадровыми проблемами шансов не имеет», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч пройдет в субботу, 25 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 15.15 по московскому времени. «Зенит» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками. У «Сочи» 10 очков и последняя строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-ne-vizhu-problemy-v-kadrovy-h-poteryah-zenita-peterburzhtsy-oby-grayut-sochi-na-100/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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