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Судейство

23 октября, 18:45

Радимов: «Если Мажич вновь оправдает судей, значит, нас держат за дураков»

Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» раскритиковал судейство Сергея Карасева и Артема Чистякова в матчах «Оренбург» — «Факел» и «Зенит» — «Крылья» в 12-м туре РПЛ.

— Я не понимаю, чем руководствовались судьи в двух эпизодах. Как можно не удалить Маркова, который умышленно наступил на Флорентина и чуть ногу ему не сломал? Краснее карточки не бывает! Почему Карасев ограничился желтой?

— Странно, что не вмешался ВАР, не предложил Карасеву посмотреть запись.

— Не то слово! Кстати, то же самое произошло в Питере, где Чистяков не отреагировал на фол Рахмановича. Вот раньше РФС публиковал переговоры судей во время матчей. Хотелось бы послушать, как трактовали эти моменты арбитры в поле и видеоассистенты, почему Карасева и Чистякова вообще не позвали к монитору. Объясните людям, что это было! У меня происходящее не укладывается в голове.

— Не у вас одного.

— К примеру, Лапочкин, комментируя в студии эпизод с Рахмановичем и Клаудиньо, считает, что это красная процентов на 70. Мол, сначала полузащитник «Крыльев» попал бразильцу локтем не в лицо, а в плечо. Но!

— Но?

— Во-первых, не было попытки сыграть в мяч. Во-вторых, удар-то умышленный! Рахмановичу просто повезло, что плечо задел.

— Удивительно, что Чистяков даже желтую не показал.

— Да тут железобетонная красная! Или, чтобы ее получить, надо не только локтем в плечо и лицо попасть, но и ногой вломить? Очень интересно, что скажет Мажич. Пусть аргументированно разложит по полочкам, почему такие фолы не приводят к удалениям. Ну а если вновь оправдает судей, как уже бывало не раз...

— Тогда что?

— Это будет профанация. Значит, нас держат за дураков. Ну и зачем в таком случае нужен Мажич? Да пошел он!

&laquo;Спартак&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Абаскаль все делает правильно. Без Соболева «Спартак» играл шикарно!» Радимов — о чемпионской гонке и судейских скандалах

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
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