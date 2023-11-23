Радимов заявил, что без Соболева «Спартак» смотрится интереснее

Сегодня, 10:34
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Спартака» без нападающего Александра Соболева.
«В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Канчельскис ранее заявил, что если Соболев не пересмотрит свое отношение, о Европе можно будет забыть.
Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.
В этом сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.