Радимов заявил, что без Соболева «Спартак» смотрится интереснее

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Спартака» без нападающего Александра Соболева.

«В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Канчельскис ранее заявил, что если Соболев не пересмотрит свое отношение, о Европе можно будет забыть.

Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.