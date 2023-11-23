Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:34

Радимов заявил, что без Соболева «Спартак» смотрится интереснее

Виктория Кравченко
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Спартака» без нападающего Александра Соболева.

«В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Канчельскис ранее заявил, что если Соболев не пересмотрит свое отношение, о Европе можно будет забыть.

Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://matchtv.ru/
Александр Соболев
Владислав Радимов
ФК Спартак (Москва)
10
11
Читайте также
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Все футболисты «Спартака» вернулись из расположения национальных сборных
Агент Чавеса ответил на вопрос о состоянии здоровья мексиканца
Траты клубов РПЛ на зарплаты. «Зенит» — первый с 34 миллионами евро, а кто за ним?
РПЛ: расписание матчей и трансляций на 25 и 26 ноября
Дьяков назвал команду РПЛ, которая удивила его
Александр Чугунов оценил выступление «Краснодара» после первого круга РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Глебов рассказал, как футболист «Ростова» забыл бутсы на матч в Москву

Агент Чавеса ответил на вопрос о состоянии здоровья мексиканца