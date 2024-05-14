Радимов заявил, что ему жалко нового тренера «Пари НН» Илича

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил поражение «Пари НН» в мачте 28-го тура РПЛ против «Сочи» (1:6).

«Мне кажется, в голове у игроков «Пари НН» — каша, они поменяли на стандартах схемы, играют персонально, сразу получили со стандарта. Там футболисты, которые приехали, тот же Ермаков, который говорил, что ему не хватает практики, поехал в РПЛ за ней. И привез мяч, фактически отдав голевую передачу Сутормину. И по глазам футболистов было видно, что они вообще не понимают, что происходит, и куда они попали. Ведь раньше им говорили: надежность, дисциплина.

Я связываю это с неделей работы тренера Илича. Его жалко. Он сам не понимает, куда попал. Но его пригласили, и он согласился. В такой критический момент, когда четыре тура до конца, не зная чемпионата. А теперь, я думаю, что спортивный блок, генеральный директор или тот, кто его пригласил, они в одной упряжке с тренером. Потому что выбор совершенно неочевиден. То есть, мне кажется, здесь надо было знать, что, к чему и как», — сказал Радимов в инетврью «РБ Спорт».

«Сочи» после 28 туров идёт на последнем, 16 месте в турнирной таблице чемпионата России, однако еще не потеряд шансы на сохранение прописки в РПЛ. «Пари НН» идет на 12-й строчке, у нижегородцев 29 баллов.