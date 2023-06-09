Радимов заявил, что потенциал Михайлова позволяет ему вырасти до игрока топ-клубов России

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Пари НН» Ярославу Михайлову.

«Михайлов много играл в этом сезоне, забивал, отдавал передачи, поэтому не удивлен, что им интересуются топ-клубы. Плюс до этого у него был сезон в «Шальке», где он получил ценный опыт. Так что во взрослом футболе он хорошо понимает. Логично, что игрок молодежной сборной востребован у больших команд. А «Краснодар», «Спартак», ЦСКА... Закономерно, что в списки сильных клубов он входит. Он уже взрослый человек, так что только ему решать — можно еще на сезон остаться в «Пари НН», а можно уйти в топ-клуб. Здесь советчики лишние. Получится или не получится у него на высоком уровне, я не знаю. Но, думаю, его потенциал позволяет вырасти до игрока топ-клуба России», — цитирует Радимова Metaratings.ru.

Михайлов является воспитанником Академии «Зенит». В 2022 году он перешел из петербургского клуба в «Пари НН» на правах аренды с правом выкупа. В 2023-м нижегородская команда выкупила права на 20-летнего футболиста.