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Сегодня, 03:39

Батак: «Сейчас Станкович точно справится с давлением «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Динамо» и сборной Сербии Радослав Батак прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«У него есть большой опыт в качестве игрока, потом он работал с очень хорошими тренерами. С Моуринью он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов. В Сербии и Венгрии Деян себя хорошо показал как специалист. Это хороший выбор для «Спартака». Как футболист и тренер он работал под большим давлением. Сейчас он точно справится с давлением «Спартака». Летом проведет сборы с командой, посмотрит игроков, какие позиции надо усилить, и хорошо справится с работой», — цитирует Metaratings.ru Батака.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Источник: https://metaratings.ru/news/batak-stankovich-khoroshii-vybor-dlya-spartaka-on-tochno-spravitsya-s-davleniem-363699/
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
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