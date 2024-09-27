Батак: «У Мусаева, в отличие от Ивича, есть кредит доверия»

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак прокомментировал работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Краснодар», как и «Динамо», начал нестабильно. Видимо, у Мусаева, в отличие от Ивича, есть кредит доверия. Для тренера всегда хорошо, если он чувствует доверие руководства. И для клуба хорошо, если он проходит весь сезон под руководством одного тренера. Потому что чемпионат — это марафон, а не стометровый спринт. Только стабильная работа может принести успех", — цитирует Metaratings.ru Батака.

После 9 туров «Краснодар» с 21 очком занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.