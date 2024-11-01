Сигурдссон: «Ростову» надо играть так, будто это финал Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился мнением, как желто-синим выйти из кризиса. Команда Карпина не побеждает в чемпионате в шести турах кряду.

«Как «Ростову» выйти из кризиса? Я думаю, единственное, что они могут сделать сейчас, — это перестать думать о том, что произошло в предыдущих играх, и играть в футбол так, будто это финал Лиги чемпионов. Бегать, сражаться, защищать свои ворота с сердцем и гордостью и надеяться забить хотя бы один гол и одержать победу. Тяжело, когда команда теряет уверенность. Кажется, что все сложнее, чем обычно. Но им нужно забыть прошлое и сосредоточиться на сегодняшнем дне», — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

1 ноября команда Валерия Карпина сыграет на выезде против «Динамо» в 14-м туре РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.