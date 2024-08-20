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20 августа, 22:52

Рагнар Сигурдссон: «Думаю, Вернблум был реально счастлив в России»

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Бывший футболист «Краснодара», «Ростова» и «Рубина» Рагнар Сигурдссон считает, что экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум был счастлив выступать за ЦСКА, несмотря на его провокационное интервью шведскому изданию.

В мае бывший хавбек армейцев извинился перед болельщиками за то, что выступал в России.

«Думаю, да, он был реально счастлив в Москве. Иначе почему он играл за ЦСКА 6 или 7 лет. Когда ты играешь за большой клуб, считаешься важной частью команды, твоя жизнь в любом случае будет счастливой. Все взаимосвязано», — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он отыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».

Источник: «РБ Спорт»
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