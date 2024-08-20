Рагнар Сигурдссон: «Если в «Ростове» появится должность помощника тренера, мне это будет очень интересно»

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон заявил, что рассмотрел бы вариант с тренерской работой.

«Я обожаю Ростов-на-Дону и очень сильно скучаю по городу, и мы общались с переводчиком Артемом, которого считаю своим хорошим другом. И я просто сказал, что, если в «Ростове» появится должность помощника главного тренера, мне это будет очень интересно. Но клубу сейчас ассистент не нужен, все вакансии заняты. Хотя, если бы такая должность появилась, я бы всерьез рассмотрел возвращение в Россию», — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

В 2023 году Сигурдссон возглавлял «Фрам» из Рейкьявика.