Рахимов об удалении Даку: «Сказал ему, что он дал повод»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением об удалении форварда Мирлинда Даку в концовке матче с московским «Динамо» (1:3) в 25-м туре РПЛ.

— Что вы сказали Даку?

— Что он дал повод. То, что у него есть эмоции — отлично. Что есть желание — отлично. Не наказывайте за эмоции... Он отмахнулся, дал повод, но таких моментов было много. До этого игрок «Динамо» откинул мяч — и ничего. Чего тогда судья не показал тоже карточку? Но я не обвинял арбитра, а сказал Даку, что он дал повод арбитру его удалить.

Даку получил вторую желтую карточку за эмоциональную отмашку в сторону судьи Сергея Чебана.