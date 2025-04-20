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20 апреля, 16:52

Рахимов об удалении Даку: «Сказал ему, что он дал повод»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением об удалении форварда Мирлинда Даку в концовке матче с московским «Динамо» (1:3) в 25-м туре РПЛ.

— Что вы сказали Даку?

— Что он дал повод. То, что у него есть эмоции — отлично. Что есть желание — отлично. Не наказывайте за эмоции... Он отмахнулся, дал повод, но таких моментов было много. До этого игрок «Динамо» откинул мяч — и ничего. Чего тогда судья не показал тоже карточку? Но я не обвинял арбитра, а сказал Даку, что он дал повод арбитру его удалить.

Даку получил вторую желтую карточку за эмоциональную отмашку в сторону судьи Сергея Чебана.

Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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