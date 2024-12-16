Рахимов назвал игроком года нападающего «Рубина»

«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поставил на первое место нападающего своей команды Мирлинда Даку.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако»), Алексей Батраков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит»).