Рахимов оценил игру «Рубина» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:2) в первом туре РПЛ.

«Если мы берем целый матч, то наверное какие-то моменты были у «Локомотива» — в основном в переходной фазе, в контратаках. Я сказал команде в перерыве, что нужно быть очень внимательными после потери мяча. Соперник очень быстрый, хорошо играет в контратаку. Позиционно мы хорошо располагались, очень много мячей выигрывали и сами переходили в атаку. Поэтому эта фаза была очень важной. Если говорить про позиционную атаку, то сопернику было очень сложно что-то создавать. После навесов в штрафную мы много мячей выигрывали и сами переходили в контратаку. Естественно, когда ты ведешь 2:1 и у тебя были еще моменты доводить до третьего гола, затем пропускаешь после ряда ошибок... Это футбол», — приводит слова Рахимова официальный сайт казанцев.

«Рубин» дважды выигрывал по ходу встречи после голов Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе, но не сумел удержать победу.