Рахимов прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе над «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ – 2:1.

«После этой победы груз ответственности спадет? Ответственность будет всегда. Я не думаю, что нужно об этом говорить. Вы видели сегодняшний матч. Достаточно много было нервных ситуаций, когда можно было спокойнее контролировать мяч, увереннее играть.

Надо поблагодарить команду за самоотдачу. Важно, что случилась такая победа над очень хорошим соперником, который уверенно начал этот чемпионат. Естественно, будут позитивные моменты. Команда была очень хорошо заряжена», – сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

«Рубин» с 5 очками поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ после стартового матча 5-го тура. В следующем матче казанцы на своем поле примут «Динамо». Игра пройдет 26 августа.