Рахимов — о поражении от «Балтики»: «Не назвал бы игру удручающей — удручающий результат»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Балтики» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

— Игру удручающей я бы не назвал — удручающий результат. Так, наверное, правильней. Очень быстро пропустили голы, и они были очень простыми.

В перерыве сказал, что ничего страшного не произошло. Нужно постараться было навязать свои моменты и нужен первый забитый мяч, и все изменится. Но мы не реализовали пенальти. Такие игры случаются. Без поражений невозможно, — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина»

«Балтика» (23 очка) сохраняет пятое место в РПЛ. «Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице.