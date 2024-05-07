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Сегодня, 18:53

Рахимов считает, что шутка Безрукова не скажется на общении футболистов и тренеров с прессой

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, может ли шутка полузащитника клуба Руслана Безрукова сказаться на дальнейшем взаимодействии футболистов и тренеров с представителями СМИ.

«Считаю ли я, что история с Безруковым негативно повлияет на общение игроков и тренеров с прессой? Нет, никак не скажется, нормальным будет общение, как и раньше», — приводит слова Рахимова «РБ Спорт».

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание футболиста.

Источник: «РБ Спорт»
Рашид Рахимов
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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