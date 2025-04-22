Рахимов заявил, что боится возможного ухода Рожкова летом

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Ильи Рожкова.

— Вы говорили об интересе испанских клубов к Рожкову.

— За ним продолжают следить другие клубы.

— Не боитесь, что его заберут летом?

— Боюсь, — сказал Рахомов «СЭ».

Рожков в этом сезоне провел за «Рубин» 26 игр, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.