Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:21

Рахимов заявил, что боится возможного ухода Рожкова летом

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Ильи Рожкова.

— Вы говорили об интересе испанских клубов к Рожкову.

— За ним продолжают следить другие клубы.

— Не боитесь, что его заберут летом?

— Боюсь, — сказал Рахомов «СЭ».

Рожков в этом сезоне провел за «Рубин» 26 игр, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Прощание со скульптором Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
Суд вынес приговор по делу о сговоре гандболистов с бетторами
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Личка считает, что спад «Зенита» положительно влияет на чемпионат: «Отлично, что за чемпионство борются сразу 4 команды»
Мостовой: «С учетом ресурсов «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке РПЛ»
«Спартак» поздравил Карреру с 61-летием
В «Спартаке» почти не забивают россияне. Красно-белые — на дне рейтинга, в котором лидирует «Локомотив»
Койта: «Рад, что забил гол. Но мне важнее победа команды»
Спортивный директор «Пари НН» Удальцов — о турнирном положении: «Нам надо стараться сохранять спокойствие»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя