Рахимов заявил, что боится возможного ухода Рожкова летом

Сегодня, 14:21
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Ильи Рожкова.
— Вы говорили об интересе испанских клубов к Рожкову.
— За ним продолжают следить другие клубы.
— Не боитесь, что его заберут летом?
— Боюсь, — сказал Рахомов «СЭ».
Рожков в этом сезоне провел за «Рубин» 26 игр, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.