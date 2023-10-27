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27 октября, 23:46

Рахимов заявил, что во втором тайме «Рубин» заслужил победу над «Балтикой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов на пресс-конференции подвел итоги матча с «Балтикой» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Первый тайм на самом деле нам не удался. Я сказал команде, что против этой команды, которая любит играть высоко, нужен быстрый контроль мяча. Но мы в первом тайме играли достаточно медленно. Медленный контроль приводил к тому, что мы теряли мячи и не знали продолжение атаки. Мы плохо использовали последнюю треть поля. На эти моменты мы обратили внимание в перерыве, попросили добавить азарта, большей игры в инсайдных позициях, потому что сложно тройке опорных перестраиваться. Ребята молодцы, правильно все поняли. Во втором тайме команда заслужила победу», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» набрал 16 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» — с 11 очками на 14-м месте.

Казанцы в следующем матче сыграет в гостях с «Уралом» 6 ноября. «Балтика» примет «Зенит» 4-го числа.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/rashid-rahimov-vo-vtorom-tayme-komanda-zasluzhila-pobedu
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