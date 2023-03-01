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Полузащитник «Крыльев Советов» Рахманович: «Мой любимый русский игрок — Аршавин»

Алина Савинова
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Боснийский полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал, кого считает своим любимым российским футболистом.

— Россия обыграла бы Боснию сейчас?

— Не уверен, но ваша команда безумно понравилась мне на домашнем ЧМ. И четвертьфинал — классный результат. Мой любимый русский игрок — Аршавин. Блистал в «Арсенале»! — приводит Sport24 слова Рахмановича.

— С ним в пиковой форме могли бы пройти на ЧМ еще дальше.

— Андрей не играл в 2018-м? Да ладно, как так?

Рахманович перешел в «Крылья Советов» в 2022 году. Ранее он выступал за турецкий «Коньяспор».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-01-khavbek-krylyev-rakhmanovich-lyubimyy-russkiy-igrok-arshavin-blistal-i-mne-ponravilas-rossiya-na-chm-2018
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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