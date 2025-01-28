Рахмоналиев переходит из «Рубина «в «Сабах» на правах аренды

Полузащитник Умарали Рахмоналиев перешел в азербайджанский клуб «Сабах» на правах аренды, информирует пресс-служба «Рубина».

Соглашение с 21-летним узбекским футболистом рассчитано до конца 2025 года.

Рахмоналиев стал игроком «Рубина» в 2022 году. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей за казанскую команду во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

«Сабах», который тренирует российский специалист Василий Березуцкий, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана после 20 туров.