Раков отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака». «Ничего не знаю по этому поводу. Готов ли рассматривать? Не знаю. На данный момент я игрок «Локомотива» в аренде в «Крыльях Советов». А что будет дальше, я не знаю», — сказал Раков «СЭ». Ранее представитель Ракова Владимир Кузьмичев сообщал, что «Локомотив» предложит 20-летнему футболисту новый контракт. В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 9 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

к сказанному добавить просто нечего. абсолютно нечего. плюсую... 24.10.2025

сталина на их нету 24.10.2025

фак ю! 24.10.2025

голоса в голове некоего барулев 24.10.2025

барулеву повезло, раков мог бы его и обоссать за такой вопрос) 24.10.2025

zg Журнашлистика,блин 23.10.2025

Странник-777 Пиар от агентов, чтобы контракт новый подороже выбить. 23.10.2025

Меркатор В "СЭ" уже давно не все хорошо. Издание деградирует и уже само с этим согласно. Набирают шантрапу с улицы по объявлению, там пишут, что "предпочтительно с Дальнего Востока". Уже одно это само по себе является свидетельством упадка. Зато те, кого они привлекают, именуют себя журналистами, хотя по сути являются банальными стрингерами - списывают новости с чужих лент. А когда пытаются вставить что-то от себя, то делают это с грамматическими ошибками. Примеров множество. Но "СЭ" при новом руководстве похерило память о Кучмии, и опускается все ниже и ниже. 23.10.2025

Меркатор В "СЭ" уже давно не все хорошо. Издание деградирует и уже само с этим согласно. Набирают шантрапу с улицы по объявлению, там пишут, что "предпочтительно с Дальнего Востока". Уже одно это само по себе является свидетельством упадка. а те, кого они привлекают, именуют себя журналистами, хотя по сути являются банальными стрингерами - списывают новости с чужих лент. А когда пытаются вставить что-то от себя, то делают это с грамматическими ошибками. Примеров множество. Но "СЭ" при новом руководстве похерило память о Кучмии, и опускается все ниже и ниже. 23.10.2025

Меркатор Так ведь и нет никакого интереса "Спартака". Это вброс кретина-якобы-инсайдера. Его уже опустили до нас. 23.10.2025

Славомудр Приморский ...то "пальцевы", то "раковы". Инсайдерам не надоело пиарить ЛГБТ и прочие извращения? 23.10.2025

Abellardo Тем более что он ничего не сказал. 23.10.2025

Яна Калинина Карпин уже сказал вам,ну не едут они к нам,ёпт,они даже не знают,чем спартак от спарты отличается 23.10.2025

TokTram_ Раков маков фо! (Угадай песню) 23.10.2025

dinela Раков,Раков...Кто это?:thinking: 23.10.2025

ёzhic8 В каком месте интерес Спартака то? 23.10.2025

alexb2025personal А знать бы надо. В Спартак два раза не приглашают. Месси приглашали в 18 лет, но Спартаку отказали. Поэтому Месси больше и не зовут. Такая же история и с Роналдо (только не в 18 лет). 23.10.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Раков отреагировал на информацию об интересе «Спартака» ....... Он замахал руками , застучал ногами . И с криком ,-Чур меня , плюнул в Барулева и убежал.)) 23.10.2025

zg Принадлежит Локо,сейчас в Крыльях,к чему тут об "интересе" Спартака!Тьфу! 23.10.2025

и вот ЭТО преподносится нам в разделе ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. АЛЛЕ,ГАРАЖ,пардон-СЭ,у вас все хорошо? 23.10.2025