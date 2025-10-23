Видео
23 октября, 13:00

Раков отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вадим Раков.
Фото ФК «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака».

«Ничего не знаю по этому поводу. Готов ли рассматривать? Не знаю. На данный момент я игрок «Локомотива» в аренде в «Крыльях Советов». А что будет дальше, я не знаю», — сказал Раков «СЭ».

Ранее представитель Ракова Владимир Кузьмичев сообщал, что «Локомотив» предложит 20-летнему футболисту новый контракт.

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 9 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

22

  • к сказанному добавить просто нечего. абсолютно нечего. плюсую...

    24.10.2025

  • сталина на их нету

    24.10.2025

  • фак ю!

    24.10.2025

  • голоса в голове некоего барулев

    24.10.2025

  • барулеву повезло, раков мог бы его и обоссать за такой вопрос)

    24.10.2025

  • zg

    Журнашлистика,блин

    23.10.2025

  • Странник-777

    Пиар от агентов, чтобы контракт новый подороже выбить.

    23.10.2025

  • Меркатор

    В "СЭ" уже давно не все хорошо. Издание деградирует и уже само с этим согласно. Набирают шантрапу с улицы по объявлению, там пишут, что "предпочтительно с Дальнего Востока". Уже одно это само по себе является свидетельством упадка. Зато те, кого они привлекают, именуют себя журналистами, хотя по сути являются банальными стрингерами - списывают новости с чужих лент. А когда пытаются вставить что-то от себя, то делают это с грамматическими ошибками. Примеров множество. Но "СЭ" при новом руководстве похерило память о Кучмии, и опускается все ниже и ниже.

    23.10.2025

  • Меркатор

    В "СЭ" уже давно не все хорошо. Издание деградирует и уже само с этим согласно. Набирают шантрапу с улицы по объявлению, там пишут, что "предпочтительно с Дальнего Востока". Уже одно это само по себе является свидетельством упадка. а те, кого они привлекают, именуют себя журналистами, хотя по сути являются банальными стрингерами - списывают новости с чужих лент. А когда пытаются вставить что-то от себя, то делают это с грамматическими ошибками. Примеров множество. Но "СЭ" при новом руководстве похерило память о Кучмии, и опускается все ниже и ниже.

    23.10.2025

  • Меркатор

    Так ведь и нет никакого интереса "Спартака". Это вброс кретина-якобы-инсайдера. Его уже опустили до нас.

    23.10.2025

  • Славомудр Приморский

    ...то "пальцевы", то "раковы". Инсайдерам не надоело пиарить ЛГБТ и прочие извращения?

    23.10.2025

  • Abellardo

    Тем более что он ничего не сказал.

    23.10.2025

  • Яна Калинина

    Карпин уже сказал вам,ну не едут они к нам,ёпт,они даже не знают,чем спартак от спарты отличается

    23.10.2025

  • TokTram_

    Раков маков фо! (Угадай песню)

    23.10.2025

  • dinela

    Раков,Раков...Кто это?:thinking:

    23.10.2025

  • ёzhic8

    В каком месте интерес Спартака то?

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    А знать бы надо. В Спартак два раза не приглашают. Месси приглашали в 18 лет, но Спартаку отказали. Поэтому Месси больше и не зовут. Такая же история и с Роналдо (только не в 18 лет).

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Раков отреагировал на информацию об интересе «Спартака» ....... Он замахал руками , застучал ногами . И с криком ,-Чур меня , плюнул в Барулева и убежал.))

    23.10.2025

  • zg

    Принадлежит Локо,сейчас в Крыльях,к чему тут об "интересе" Спартака!Тьфу!

    23.10.2025

  • и вот ЭТО преподносится нам в разделе ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. АЛЛЕ,ГАРАЖ,пардон-СЭ,у вас все хорошо?

    23.10.2025

  • hattabysh

    Спартак просил Митьку Барулева узнать не захочет ли Раков в Спартак перейти?

    23.10.2025

    Вадим Раков
    ФК Крылья Советов (Самара)
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
