Раков отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

23 октября, 13:00
Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака».
«Ничего не знаю по этому поводу. Готов ли рассматривать? Не знаю. На данный момент я игрок «Локомотива» в аренде в «Крыльях Советов». А что будет дальше, я не знаю», — сказал Раков «СЭ».
Ранее представитель Ракова Владимир Кузьмичев сообщал, что «Локомотив» предложит 20-летнему футболисту новый контракт.
В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 9 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
к сказанному добавить просто нечего. абсолютно нечего. плюсую...
24.10.2025
сталина на их нету
24.10.2025
фак ю!
24.10.2025
голоса в голове некоего барулев
24.10.2025
барулеву повезло, раков мог бы его и обоссать за такой вопрос)
24.10.2025
zg
Журнашлистика,блин
23.10.2025
Странник-777
Пиар от агентов, чтобы контракт новый подороже выбить.
23.10.2025
Меркатор
В "СЭ" уже давно не все хорошо. Издание деградирует и уже само с этим согласно. Набирают шантрапу с улицы по объявлению, там пишут, что "предпочтительно с Дальнего Востока". Уже одно это само по себе является свидетельством упадка. Зато те, кого они привлекают, именуют себя журналистами, хотя по сути являются банальными стрингерами - списывают новости с чужих лент. А когда пытаются вставить что-то от себя, то делают это с грамматическими ошибками. Примеров множество. Но "СЭ" при новом руководстве похерило память о Кучмии, и опускается все ниже и ниже.
23.10.2025
Меркатор
В "СЭ" уже давно не все хорошо. Издание деградирует и уже само с этим согласно. Набирают шантрапу с улицы по объявлению, там пишут, что "предпочтительно с Дальнего Востока". Уже одно это само по себе является свидетельством упадка. а те, кого они привлекают, именуют себя журналистами, хотя по сути являются банальными стрингерами - списывают новости с чужих лент. А когда пытаются вставить что-то от себя, то делают это с грамматическими ошибками. Примеров множество. Но "СЭ" при новом руководстве похерило память о Кучмии, и опускается все ниже и ниже.
23.10.2025
Меркатор
Так ведь и нет никакого интереса "Спартака". Это вброс кретина-якобы-инсайдера. Его уже опустили до нас.
23.10.2025
Славомудр Приморский
...то "пальцевы", то "раковы". Инсайдерам не надоело пиарить ЛГБТ и прочие извращения?
23.10.2025
Abellardo
Тем более что он ничего не сказал.
23.10.2025
Яна Калинина
Карпин уже сказал вам,ну не едут они к нам,ёпт,они даже не знают,чем спартак от спарты отличается
23.10.2025
TokTram_
Раков маков фо! (Угадай песню)
23.10.2025
dinela
Раков,Раков...Кто это?:thinking:
23.10.2025
ёzhic8
В каком месте интерес Спартака то?
23.10.2025
alexb2025personal
А знать бы надо. В Спартак два раза не приглашают. Месси приглашали в 18 лет, но Спартаку отказали. Поэтому Месси больше и не зовут. Такая же история и с Роналдо (только не в 18 лет).
23.10.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Раков отреагировал на информацию об интересе «Спартака» ....... Он замахал руками , застучал ногами . И с криком ,-Чур меня , плюнул в Барулева и убежал.))
23.10.2025
zg
Принадлежит Локо,сейчас в Крыльях,к чему тут об "интересе" Спартака!Тьфу!
23.10.2025
и вот ЭТО преподносится нам в разделе ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. АЛЛЕ,ГАРАЖ,пардон-СЭ,у вас все хорошо?
23.10.2025
hattabysh
Спартак просил Митьку Барулева узнать не захочет ли Раков в Спартак перейти?
23.10.2025